Uno vale uno, la regola aurea divide gli attivisti. Dubbi nella base per la scure sui big. Ma c'è anche chi invoca il ricambio (Di sabato 30 luglio 2022) Quando correva l'anno 2018 ben pochi avrebbero scommesso su quella pattuglia di persone che, estranee al mondo della politica, promettevano una rivoluzione nei palazzi del potere. Eppure proprio quella novità, cuore pulsante del Movimento 5 Stelle, si è trasformata in uno tsunami che ha travolto la vecchia politica proprio in virtù del suo essere una novità. Ed è proprio con questo spirito che tra le regole fondanti dei pentastellati c'è sempre stato il limite ai due mandati che ieri, dopo un infinito tira e molla, è stato confermato. Una notizia che sui social è divampata come un incendio incontrollato che ha diviso gli attivisti tra favorevoli e contrari. Così su La Notizia si può leggere come, secondo Fernando Palella, "I due mandati sono giusti, basta con la politica di professione!!! La politica deve essere un servizio civile pro tempore, sennò ci si innamora dei ...

