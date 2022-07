Umago, Zeppieri mette paura ad Alcaraz ma cede in 3 set. Ora Sinner - Agamenone (Di sabato 30 luglio 2022) Giulio Zeppieri lotta e mette all'angolo Alcaraz, ma alla fine deve inchinarsi al maiorchino in tre set nella prima semifinale di Umago. La seconda vedrà in campo Sinner contro Agamenone in un derby ... Leggi su gazzetta (Di sabato 30 luglio 2022) Giuliolotta eall'angolo, ma alla fine deve inchinarsi al maiorchino in tre set nella prima semifinale di. La seconda vedrà in campocontroin un derby ...

Eurosport_IT : Che show ad Umago: 3 Italiani in semifinale ???????????? #Tennis | #ATPCroazia | #CroatiaOpenUmag | #Zeppieri | #Sinner… - Eurosport_IT : Zeppieri sta lottando come un leone contro Carlos Alcaraz! ?????? Qui vince uno scambio FOLLE ?? #CroatiaOpenUmag |… - WeAreTennisITA : Sulla terra ad Umago Sinner non fallisce ?? Batte Munar per 6-4 6-4 e raggiunge i quarti. Passa anche Zeppieri super… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Ad Umago, dopo aver superato le qualificazioni, Giulio #Zeppieri (2001) si impone in rimonta su Pedro Cachin e conquista l… - Giornaleditalia : #italpresssport Zeppieri ko in 3 set, Alcaraz in finale al torneo di Umago -