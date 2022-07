Traffico Roma del 30-07-2022 ore 18:30 (Di sabato 30 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio in studio Massimo fischi Forti temporali si stanno abbattendo nella zona tra Fiano Romano e Settebagni penalizzato il Traffico sulla diramazione Roma nord quasi fermo nelle due direzioni tra Fiano Romano e l’uscita di Castelnuovo di Porto situazione analoga sul tratto della A1 tra la diramazione Roma nord e Guidonia Per lo stesso motivo si transita a rilento anche sulla via Salaria tra La Traversa del Grillo e il CNR in città invece non si rilevano al momento ho difficoltà a me con l’aumento del Traffico non si escludono i rallentamenti sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su carreggiata a ridotta tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri nelle due direzioni ultimo fine ... Leggi su romadailynews (Di sabato 30 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio in studio Massimo fischi Forti temporali si stanno abbattendo nella zona tra Fianono e Settebagni penalizzato ilsulla diramazionenord quasi fermo nelle due direzioni tra Fianono e l’uscita di Castelnuovo di Porto situazione analoga sul tratto della A1 tra la diramazionenord e Guidonia Per lo stesso motivo si transita a rilento anche sulla via Salaria tra La Traversa del Grillo e il CNR in città invece non si rilevano al momento ho difficoltà a me con l’aumento delnon si escludono i rallentamenti sulla Cassia Veientana dove per lavori di manutenzione si transita su carreggiata a ridotta tra lo svincolo del raccordo e 3 km prima del Bivio per Castel de’ ceveri nelle due direzioni ultimo fine ...

