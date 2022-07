“Preme per il trasferimento”: Roma, trattativa viva ed esulta Mourinho (Di sabato 30 luglio 2022) La Roma continua a Premere al fine di regalare a Mourinho un altro top player: i contatti sono costanti, la fumata bianca è all’orizzonte. Galeotto, alla fine, potrebbe essere Israele. La Roma, già da qualche giorno, si trova ad Haifa dove oggi andrà in scena la penultima amichevole precampionato contro il Tottenham. Una sfida importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 luglio 2022) Lacontinua are al fine di regalare aun altro top player: i contatti sono costanti, la fumata bianca è all’orizzonte. Galeotto, alla fine, potrebbe essere Israele. La, già da qualche giorno, si trova ad Haifa dove oggi andrà in scena la penultima amichevole precampionato contro il Tottenham. Una sfida importante Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LaStampa : Guerra Russia-Ucraina, timori di default per Kiev. Blinken preme Lavrov sui detenuti, Mosca vuole “mercante di mort… - Giuli_Brustis : @paolomossetti La Ottaviani preme insistentemente per la radicalizzazione da tempo ormai. Non mi stupisce. - fiorenzics : @Rinaldi_euro Niente di nuovo, l'attesa è per quarto trimestre 2022 i primi due del 2023 dove si preme completament… - sportli26181512 : Roma, anche il Psg a Tel Aviv: c'è il contatto per Wijnaldum: Roma, anche il Psg a Tel Aviv: c'è il contatto per Wi… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, timori di default per Kiev. Blinken preme Lavrov sui detenuti, Mosca vuole “mercante di morte” e ex sp… -