fisco24_info : Pichetto, 'rispettare tabella marcia rigassificatore Piombino o si rischia': (Adnkronos) - E' positivo che al 2024… -

... come la Lega , ha fatto leva sulla responsabilità spiegando di aver votato a favore per... come ha rimarcato il senatore Gilberto, viceministro allo Sviluppo economico, ...A ribadirlo il viceministro GilbertoFrantin, sottosegretario all'Economia con delega al ... nella tempistica del PNRR e nel fronteggiare i rincari delle materie prime e in ...