"Per dieci euro di corsa al massimo preleva". Camihawke si batte per il pos e litiga con un tassista (Di sabato 30 luglio 2022) "Per dieci euro di corsa al massimo preleva". È la risposta che si è sentita dare Camilla Boniardi, in arte Camihawke, da un tassista a Roma. La nota influencer, che conta su Instagram oltre un milione di follower, racconta con una storia su Instagram la sua disavventura. Lite tra Camihawke e un tassista "Arrivata a Roma. Salita sul taxi sto già litigando perché ho chiesto cortesemente se avesse la carta di credito. Risposta: 'Per dieci euro di corsa al massimo preleva'", scrive Camihawke, raccontando la discussione avuta nella Capitale, dove era andata per assistere al concerto del compagno Aimone Romizi, frontman dei ...

