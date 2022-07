Milenkovic continua a tenere banco tra Juventus e Inter (Di sabato 30 luglio 2022) Nikola Milenkovic continua a piacere sia a Juventus che Inter. Il serbo potrebbe partire da Firenze solo ad alcune condizioni continua l’intrigo tra Milenkovic, la Juventus, l’Inter e la Fiorentina. Nulla sembra essersi mosso dal trasferimento di Bremer alla Juventus, con la trattativa di De Ligt al Bayern Monaco che ha però scatenato uno tsunami. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 30 luglio 2022) Nikolaa piacere sia ache. Il serbo potrebbe partire da Firenze solo ad alcune condizionil’intrigo tra, la, l’e la Fiorentina. Nulla sembra essersi mosso dal trasferimento di Bremer alla, con la trattativa di De Ligt al Bayern Monaco che ha però scatenato uno tsunami. L'articolo

sportli26181512 : Fiorentina, non solo Milenkovic: contatti continui con Ramadani per il sostituto di Castrovilli: La Fiorentina cont… - leonardobeca : RT @FiorentinaZone: Oggi e ieri la #Fiorentina ha incontrato #Ramadani (@Fiorentinanews), nel corso di questo incontro la Fiorentina ha rib… - FiorentinaZone : Oggi e ieri la #Fiorentina ha incontrato #Ramadani (@Fiorentinanews), nel corso di questo incontro la Fiorentina ha… - sportli26181512 : Fiorentina, ore calde per il futuro di Milenkovic: giornate di incontri tra club ed entourage del giocatore: In cas… - MetalMetthiu78 : RT @SpaceViola_: [THREAD] L'enigma #Milenkovic ?? @Casti_F ??? (Clicca su ALT nell'immagine per leggere il testo, continua nei commenti ????) #… -