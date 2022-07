La guerra civile di parole che dimentica i fatti (Di sabato 30 luglio 2022) La democrazia italiana, in questa estate troppo calda, ricorda un feuilleton che si muove sulla trama del "grande gioco". Leggi su ilgiornale (Di sabato 30 luglio 2022) La democrazia italiana, in questa estate troppo calda, ricorda un feuilleton che si muove sulla trama del "grande gioco".

remocontro_it : L'Iraq delle menzogna occidentali sull’orlo della guerra civile. Le false armi di distruzione di massa di Saddam e… - villacalendasco : RT @PagineEsteri: #IRAQ. La spaccatura tra le forze sciite pro-Iran e quelle nazionaliste di al-Sadr rischia di portare il Paese alla guerr… - TRlBVNVS_PLEBIS : @ilPomonaso Taiwan non è mai stata indipendente è una provincia cinese con a capo il governo ribelle uscito sconfit… - settembrini61 : @P_M_1960 @GiorgiaMeloni Preoccupante clima da guerra civile. - giomo2 : RT @mentecritica: In guerra ci sono persone che si divertono. Non sono tante, ma ci sono. Come nella vita civile. La mente umana è compless… -