Inflazione – Centinaio | Urgente taglio Iva su generi alimentari

Leggi su romadailynews

(Di sabato 30 luglio 2022) – Il sottosegretario: “Prezzi mai così alti dal 1984. Il rischio è che i consumatori scelgano prodotti più convenienti ma di minore qualità, con danni a nostro agroalimentare e anche alla salute” “Il carrello della spesa è sempre più caro. Secondo quanto riportato dall’Istat, a luglio si è registrato un aumento dei prezzi deidi oltre il 9% su base annua. Un incremento così alto non si vedeva dal settembre del 1984, ovvero da quasi 40 anni. Questi dati confermano quanto siaun intervento come ildell’Iva, a partire dai prodotti di prima necessità, per aiutare le famiglie, soprattutto quelle maggiormente in difficoltà”. Lo afferma il sottosegretario alle Politiche agricolee forestali, sen. Gian Marco. “Per i nuclei familiari più ...