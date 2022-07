Elezioni: per Azione nessun obbligo raccolta firme per presentare lista (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug (Adnkronos) - Per Azione non vige l'obbligo di raccolta delle firme per presentare il proprio simbolo alle Elezioni del prossimo 25 settembre. Come spiegano fonti del partito di Carlo Calenda, Azione rientra nel novero dei partiti esentati così come previsto dalla legge, vantando un europarlamentare (Calenda stesso) eletto alle ultime europee. Nel dettaglio Calenda venne eletto nel 2019 a Strasburgo con il simbolo di 'Siamo europei', che però è lo stesso soggetto giuridico di Azione. nessun problema sul fronte firme anche per +Europa, indipendentemente dal rapporto federativo stretto con Azione: anche il partito di Emma Bonino gode dell'esenzione delle firme avendo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug (Adnkronos) - Pernon vige l'didelleperil proprio simbolo alledel prossimo 25 settembre. Come spiegano fonti del partito di Carlo Calenda,rientra nel novero dei partiti esentati così come previsto dalla legge, vantando un europarlamentare (Calenda stesso) eletto alle ultime europee. Nel dettaglio Calenda venne eletto nel 2019 a Strasburgo con il simbolo di 'Siamo europei', che però è lo stesso soggetto giuridico diproblema sul fronteanche per +Europa, indipendentemente dal rapporto federativo stretto con: anche il partito di Emma Bonino gode dell'esenzione delleavendo un ...

