Egitto | Amnesty | grazia a Samir | perché Zaki no?

Antico_Egitto : Egitto, Amnesty chiede il rilascio di Alaa Abdel-Fattah - Rivista Africa - MARCOTOMBESI2 : Egitto: Attivista per la liberazione condannato dopo processi iniqui e politicamente motivati: Ahmed Douma - BieVds : RT @MARCOTOMBESI2: EGITTO: 12 UOMINI RISCHIANO L'ESECUZIONE DOPO UN PROCESSO INIQUO IL PROCESSO DI MASSA HA COINVOLTO 739 IMPUTATI #Egypt… - MARCOTOMBESI2 : EGITTO: 12 UOMINI RISCHIANO L'ESECUZIONE DOPO UN PROCESSO INIQUO IL PROCESSO DI MASSA HA COINVOLTO 739 IMPUTATI… -

Rivista Africa

Così, il portavoce italiano diInternational, Riccardo Noury, commenta la concessione della grazia da parte del presidente egiziano Al Sisi, a 7 detenuti politici condannati in via definitiva ......International e molti altri sono inconfutabili e convincenti". "Poco attiva" Secondo Lynch, l'Alta commissaria dell'ONU è stata "poco attiva" in altri Paesi, tra cui, Arabia Saudita, ... Egitto, Amnesty chiede il rilascio di Alaa Abdel-Fattah Così, il portavoce italiano di Amnesty International, Riccardo Noury, commenta la concessione della grazia da parte del presidente egiziano Al Sisi, a 7 detenuti politici condannati in via definitiva ...L’uomo accusato di omicidio aver ucciso brutalmente una compagna universitaria a coltellate è stato condannato a morte dal tribunale ...