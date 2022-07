Draghi, l’inadeguato ‘Migliore’: ecco perché non poteva essere un buon presidente del Consiglio (Di sabato 30 luglio 2022) di Angela Viola Il problema dell’inadeguatezza del Migliore (Mario Draghi) è un problema assai dibattuto nella letteratura manageriale: un problema culturale. Draghi, come si definito lui stesso nell’ultima seduta a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, è un “banchiere centrale”. Primo problema culturale: il concetto di leadership. Nei suoi ultimi anni, prima come Governatore della Banca d’Italia e poi come presidente della Banca centrale europea, è stato un autocrate, un uomo al vertice dell’organizzazione in cui lavorava con un potere interno assoluto, dove i suoi desiderata erano automaticamente degli ordini a cui si poteva solo obbedire. I sottoposti dipendevano nella loro funzione e nel loro benessere da un solo potere assoluto: se non obbedivano adeguatamente le conseguenze sarebbero state ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 30 luglio 2022) di Angela Viola Il problema dell’inadeguatezza del Migliore (Mario) è un problema assai dibattuto nella letteratura manageriale: un problema culturale., come si definito lui stesso nell’ultima seduta a cui ha partecipato alla Camera dei Deputati, è un “banchiere centrale”. Primo problema culturale: il concetto di leadership. Nei suoi ultimi anni, prima come Governatore della Banca d’Italia e poi comedella Banca centrale europea, è stato un autocrate, un uomo al vertice dell’organizzazione in cui lavorava con un potere interno assoluto, dove i suoi desiderata erano automaticamente degli ordini a cui sisolo obbedire. I sottoposti dipendevano nella loro funzione e nel loro benda un solo potere assoluto: se non obbedivano adeguatamente le conseguenze sarebbero state ...

