Donna morta a Ferrara | fermata la figlia

fattoquotidiano : Ferrara, 62enne trovata morta in casa: si indaga per avvelenamento. I carabinieri stanno interrogando una donna - fanpage : Una donna di 62 anni è stata trovata morta in casa, probabilmente avvelenata. Le indagini si concentrano su sua fig… - santegidionews : #30luglio Ricordo di Nunzia, donna con disabilità mentale, morta a Napoli nel 1991, e di tutti i disabili mentali c… - ilgiornale : La vittima è una pensionata 62enne di Ferrara. Gli investigatori sospettano che si tratti di un omicidio. La figlia… - roanyr01 : L’assassinio di #AlikaOgorchukwu lascia sgomenti. La ferocia inaudita. L’indifferenza diffusa della gente. Chiedo a… -

'Dopo anni di abusi sono riuscita a scappare dalla famiglia che mi aveva reso la loro schiava'. Inizia così il racconto di Annastazia, giovanedi 16 anni che da quando èla madre vive una vita difficile in Tanzania. WeWorld- organizzazione impegnata da 50 anni a garantire i diritti di donne, bambini e bambine in 25 paesi del ...... trovata, la scorsa notte, in una abitazione di Via Ortigara a Ferrara. In questo momento c'è una persona sottoposta a interrogatorio ed è la figlia di 38 anni. A quanto si è appreso la...Condannato a tre anni di carcere per maltrattamenti e abusi sessuali in famiglia ma secondo la legge ora che la moglie, da cui era separato, è morta, ha diritto a ricevere la pensione di reversibilità ...La figlia 38enne di Sonia Dalaiti, trovata morta in casa a Ferrara, è stata sottoposta a fermo al termine dell'interrogatorio durante il quale è stata assistita dal difensore, avvocato Gianni Ricciuti ...