Covid Italia, Iss: oltre 1 milione di contagi in 2 settimane (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. - contagi da coronavirus in Italia, a luglio, in due settimane, fra l'11 e il 24 sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi di Covid - 19, di cui 738 deceduti. Il dato è contenuto nel ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 30 luglio 2022) Roma, 30 lug. -da coronavirus in, a luglio, in due, fra l'11 e il 24 sono stati segnalati 1.105.799 nuovi casi di- 19, di cui 738 deceduti. Il dato è contenuto nel ...

fattoquotidiano : Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7… - LaVeritaWeb : Arriva la «paghetta» dall’Europa per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina: 433 milioni di euro per Belgio, Luss… - MediasetTgcom24 : Covid, Iss: registrato in Italia il primo caso della nuova variante Centaurus #centaurus #covid #coronavirus #iss… - LaCroix240816 : RT @fattoquotidiano: Da un estremo all’altro. Wuhan in lockdown per 4 asintomatici col Covid. In Italia tutti zitti sui 1000 morti in 7 gio… - NatyMidwinter : RT @Fab8013: Anomalia Italia. La Francia abolisce le restrizioni covid e inibisce l'emanazione di norme connesse v. GP. Germania Finlandia… -