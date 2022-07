orizzontescuola : Assegnazioni provvisorie, docenti con molti anni di servizio scavalcati da più giovani: la protesta del CNDDU - AniefTorino : Nota 9279/30.07.22 – Pubblicazione utilizzi e assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali definitive –… - AniefTorino : Nota prot. 9278-Pubblicazione utilizzi e assegnazioni provvisorie istruzione secondaria di II grado a.s. 2022/23 - AniefTorino : Nota 9275/29.07.22 – Utilizzi ed assegnazioni provvisorie provinciali ed interprovinciali a.s. 2022/2023– scuola se… - AniefTorino : IRC – DDG utilizzazioni/assegnazioni provvisorie- variazioni orarie – a.s. 2022/23 -

Tecnica della Scuola

Quanto alla richiesta di una provincia più vicina alla sua residenza, stando alle attuali disposizioni sulle, può presentare la relativa domanda per poter lavorare un anno ...... con le connesse interlocuzioni con l'ufficio scolastico provinciale, e le rettifiche conseguenti; Assestamento degli organici con le operazioni annuali relative alle, ... Immissioni in ruolo, assegnazioni provvisorie e Gps: occhio alle scadenze - Rivedi la diretta Al ministero si lavora freneticamente per portare in cattedra a settembre quanti più insegnanti possibile. In questi giorni si stringe il cerchio sulle immissioni in ruolo che dovrebbero chiudersi ent ...Indennità per la continuità didattica anche per i docenti precari. Questo è quanto previsto dal decreto attuativo che andrà a definire la ripartizione dei fondi alle scuole, equivalenti a 30 milioni d ...