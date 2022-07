Amichevoli 2022: l’Inter recupera due reti di svantaggio al Lione, a segno Lukaku e Barella (Di sabato 30 luglio 2022) Nell’amichevole precampionato 2022 andata in scena presso il ‘Dino Manuzzi’ di Cesena, l’Inter non è andato oltre il 2-2 contro il Monaco. Gara in salita per gli uomini di Inzaghi, in svantaggio alla mezz’ora per il gol di Lacazette, che ha trovato il colpo di testa vincente. Il raddoppio è arrivato pochi minuti dopo l’inizio della ripresa con Cherki, ma i nerazzurri hanno subito accorciato le distante con Lukaku, su assist di Dimarco. Al 65? è invece arrivato il definitivo 2-2 di Nicolò Barella, che con un delizioso scavetto ha battuto il portiere. Nel finale da segnalare una grande parata di Onana, capace di deviare sulla traversa il colpo di testa di Ekambi. LE PAGELLE E IL TABELLINO GLI HIGHLIGHTS SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 30 luglio 2022) Nell’amichevole precampionatoandata in scena presso il ‘Dino Manuzzi’ di Cesena,non è andato oltre il 2-2 contro il Monaco. Gara in salita per gli uomini di Inzaghi, inalla mezz’ora per il gol di Lacazette, che ha trovato il colpo di testa vincente. Il raddoppio è arrivato pochi minuti dopo l’inizio della ripresa con Cherki, ma i nerazzurri hanno subito accorciato le distante con, su assist di Dimarco. Al 65? è invece arrivato il definitivo 2-2 di Nicolò, che con un delizioso scavetto ha battuto il portiere. Nel finale da segnalare una grande parata di Onana, capace di deviare sulla traversa il colpo di testa di Ekambi. LE PAGELLE E IL TABELLINO GLI HIGHLIGHTS SportFace.

DiMarzio : #SerieA, le amichevoli di sabato 30 luglio: dieci squadre in campo, sfide internazionali per #Inter, #Roma e #Juve - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | Le formazioni di #Torino e #Spezia per le rispettive sfide contro #Nizza e #Angers ??… - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | #Roma, la probabile formazione di #Mourinho per la sfida contro il #Tottenham - Eurosport_IT : L'Inter fa le prove con la LuLa e pareggia ancora in rimonta ???? #InterOL | #Inter - DiMarzio : Amichevoli #SerieA | Dal ruolo di #Pellegrini agli spunti su #Dybala e #Zaniolo: la nuova #Roma di José #Mourinho -