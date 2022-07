Simeone al Napoli: accelerata nella notte, Petagna al Monza si chiude (Di venerdì 29 luglio 2022) Il Napoli è pronto a chiudere il doppio affare Andrea Petagna al Monza e Giovanni Simeone in azzurro. Già nella giornata di ieri è stato raccontato della cena di saluto di Petagna con i compagni, a base di sushi. Una ulteriore prova che oramai l’addio di Petagna al Napoli è vicinissimo. Il giocatore è da tempo in parola con il Monza di Adriano Galliani e si attendeva solo che Berlusconi sbloccasse l’affare dando il via libera ad un rilancio sulle cifre. Secondo quanto scrive Repubblica il Monza ha aumentato la parte fissa per il prestito di Petagna dal Napoli. Inoltre per l’attaccante ex Spal è pronto un contratto da 2,4 milioni di euro a stagione. A questo punto il ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 29 luglio 2022) Ilè pronto are il doppio affare Andreaale Giovanniin azzurro. Giàgiornata di ieri è stato raccontato della cena di saluto dicon i compagni, a base di sushi. Una ulteriore prova che oramai l’addio dialè vicinissimo. Il giocatore è da tempo in parola con ildi Adriano Galliani e si attendeva solo che Berlusconi sbloccasse l’affare dando il via libera ad un rilancio sulle cifre. Secondo quanto scrive Repubblica ilha aumentato la parte fissa per il prestito didal. Inoltre per l’attaccante ex Spal è pronto un contratto da 2,4 milioni di euro a stagione. A questo punto il ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli: vanno avanti le trattative in entrata per #Simeone e in uscita per #Petagna - tvdellosport : SIMEONE-NAPOLI E PETAGNA-MONZA: ANNUNCI VICINI Il Monza è a un passo dall'ufficializzare l'acquisto di Andrea Peta… - Ekremkonur : ??Giovanni Simeone ?? Napoli ????? ?? #ForzaNapoliSempre - Serie_A_ENG : Napoli, Sky: “Se parte Petagna, all-in per Simeone o Raspadori” - PalloneBucato : Voglio lui al #Napoli! #Simeone! -