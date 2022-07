UiUoUiUoUiUo : @DiMarzio @sampdoria @SkySport Con Giampaolo 1 stagione e mezza, venti partite zero gol e tante mani in faccia. Grande colpo - sportli26181512 : Sampdoria, colpo a sorpresa: preso Djuricic: Colpo a sorpresa, anche abbastanza inaspettato per la Sampdoria. Il cl… - tcm24com : Colpo della Sampdoria, torna Filip Djuricic #Djuricic #Sampdoria - salvo__alferi : ?????? #Sampdoria: vicino il colpo Filip #Djuricic a parametro zero ?? #calciomercato #transfers - LvxMeoDvx : @DiMarzio @sampdoria @SkySport Colpo che fomenta un sacco, trequarti Djuricic-Sabiri e punta Caputo con il Maestro in panca madre de dios -

Calciomercato.com

In arrivo Lazaro leggi anchea sorpresa del Toro: preso Lazaro dall'Inter Il Torino è molto ... La, invece, ufficializza il ritorno di Lervebe. Bondo firma col Monza. Questi sono solo ......al Bologna e nel frattempo ha annunciato il ritorno di Ernesto Torregrossa dalla. L'... Non solo, il club emiliano sogna anche il grandedal Bologna, ovvero Nicola Sansone ; sarebbe un ... Sampdoria, colpo a sorpresa: preso Djuricic | Mercato Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...