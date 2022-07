Roma, 600 assunzioni in nidi e scuole d’infanzia (Di venerdì 29 luglio 2022) – Decisione della giunta capitolina – “La decisione – ha dichiarato Marta bonafoni – della Giunta Capitolina, annunciata poco fa, di assumere a tempo indeterminato 600 unità di personale per nidi e scuola dell’infanzia comunali è una notizia storica. Di fatto, attraverso questo atto, si stabilizzano centinaia di lavoratrici e lavoratori, restituendo dignità alla loro professionalità e valorizzando un servizio fondamentale per le bambine e i bambini della città e per le loro famiglie. “Voglio davvero – aggiunge la Bonafoni – fare i complimenti all’Assessora capitolina alla scuola Claudia Pratelli e naturalmente al Sindaco per questo risultato tanto atteso dalla città. Questo è un segnale importante, che va nella direzione tanto auspicata di una città capace di raccogliere le sfide dell’oggi e del domani, ascoltando e offrendo soluzione alle richieste dei quartieri e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 29 luglio 2022) – Decisione della giunta capitolina – “La decisione – ha dichiarato Marta bonafoni – della Giunta Capitolina, annunciata poco fa, di assumere a tempo indeterminato 600 unità di personale pere scuola dell’infanzia comunali è una notizia storica. Di fatto, attraverso questo atto, si stabilizzano centinaia di lavoratrici e lavoratori, restituendo dignità alla loro professionalità e valorizzando un servizio fondamentale per le bambine e i bambini della città e per le loro famiglie. “Voglio davvero – aggiunge la Bonafoni – fare i complimenti all’Assessora capitolina alla scuola Claudia Pratelli e naturalmente al Sindaco per questo risultato tanto atteso dalla città. Questo è un segnale importante, che va nella direzione tanto auspicata di una città capace di raccogliere le sfide dell’oggi e del domani, ascoltando e offrendo soluzione alle richieste dei quartieri e ...

