(Di venerdì 29 luglio 2022) "Partecipiamo acon l'di essere bonificatori e fitobonificatori avendo fatto nostro il progetto importantissimo dell'Arma dei Carabinieri "Un albero per il futuro", con le ...

Affaritaliani : Sostenibilità , Giampieri (Assoporti): presenti a RemTech Expo - Labworld_it : .@RemTechExpo, evento internazionale dedicato ai temi del #risanamento, della #rigenerazione dello… - direpuntoit : RemBook nasce, nell’ambito dell’accordo tra @albo_gestori e @RemTechExpo. - AmiuGenova : Presenti alla I Summer School #BlueDistrict Assessore @MatteoCampora Cinzia Pasquale pres CFA Gen. Giuseppe Vadalà … -

Agenzia askanews

"Partecipiamo acon l'entusiasmo di essere bonificatori e fitobonificatori avendo fatto nostro il progetto importantissimo dell'Arma dei Carabinieri "Un albero per il futuro", con le foreste urbane che ...'Partecipiamo acon l'entusiasmo di essere bonificatori e fitobonificatori avendo fatto nostro il progetto importantissimo dell'Arma dei Carabinieri 'Un albero per il futuro', con le foreste urbane che ... RemTech Expo, Confindustria Cisambiente presente "con entusiasmo" Roma, 29 lug. (askanews) - 'Partecipiamo a RemTech Expo con l'entusiasmo di essere bonificatori e fitobonificatori avendo fatto nostro il ...Roma, 25 lug. (askanews) - "Siamo decisi sostenitori di RemTech Expo perchè favorisce l'incontro tra istituzioni e operatori, tutto per aumentare lasensibilità sui temi della sostenibilità . L'appuntam ...