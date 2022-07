Pupo | “Chi mi invidia si sbaglia” | il cantante rivela a tutti le sue ‘difficoltà’

(Di venerdì 29 luglio 2022): “Chi misi”, il notole sue; le sue parole non passano inosservate. Famosissimoe personaggio televisivo,è uno dei volti più amati dal pubblico italiano. La sua carriera è costellata di successi, ma dell’artista fiorentino si è parlato spesso anche per la sua vita L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

MicheleLapenta2 : @RobertoLocate14 Non hai indicato chi votare...Manca la nanorospa nera,l’infame rinnegato rignanese,il bibitaro pol… - bravo_pupo : RT @Samuele79965815: .. amare i Nostri Colori e finirla con questo pessimismo cosmico che ci attanaglia,oppure spariremo.I Laziali delle ul… - bravo_pupo : RT @Samuele79965815: #Laziali gli ultimi 20 anni hanno fatto dei danni incalcolabili.O ci mettiamo in testa che bisogna riempire lo stadio,… - bravo_pupo : @morenophilips Ma chi sei Insider Lazio? - Pupo_surfer : @mentecritica La Polonia sa bene con chi ha a che fare -

UnaDonna

Con il ruolo, ovviamente, di ''. La vita privata di Denis Dosio Una delle domande più frequenti ...è la fidanzata di Denis Dosio Emy Buono, classe 1998 e originaria di Napoli, ha partecipato ...In particolare l'exdopo aver scatenato le reazioni di tanti utenti della rete, ha precisato ... Mal'ha messa in mezzo questa tizia Ma sti gran ca*** di ciò che pensa". Emy Buono si candida ... Pupo a La Talpa La replica del cantante La famosa showgirl choc su Denis Dosio: "Rinchiudetelo in un manicomio" Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web, il video in cui Denis Dosio, un noto ...Ex Pupa sogna il GF Vip 7 ma senza il fidanzato, la provocazione: "Così sarò libera di stuzzicare i Vipponi", ecco di chi si tratta.