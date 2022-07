Mercato obbligazionario previsioni secondo semestre 2022: focus su titoli di stato e corporate (Di venerdì 29 luglio 2022) Quali sono le previsioni sul Mercato obbligazionario per il secondo semestre 2022? Cosa attendersi dai titoli di stato e dai bond corporate nella seconda parte dell’anno? Rispondere a queste domande è diventa sempre più complesso poichè sono tanti gli elementi di incertezza che vanno ad influenzare il sentiment. Per agevolare gli investitori abbiamo raccolto in un solo articolo le previsioni su titoli di stato e bond societari che sono state espresse recentemente da varie banche d’affari e vari broker. Come si può vedere leggendo queste stime, i giudizi non sono convergenti e questo è il segnale concreto del persistere di una situazione di forte incertezza sui mercati. ... Leggi su risparmioggi (Di venerdì 29 luglio 2022) Quali sono lesulper il? Cosa attendersi daidie dai bondnella seconda parte dell’anno? Rispondere a queste domande è diventa sempre più complesso poichè sono tanti gli elementi di incertezza che vanno ad influenzare il sentiment. Per agevolare gli investitori abbiamo raccolto in un solo articolo lesudie bond societari che sono state espresse recentemente da varie banche d’affari e vari broker. Come si può vedere leggendo queste stime, i giudizi non sono convergenti e questo è il segnale concreto del persistere di una situazione di forte incertezza sui mercati. ...

