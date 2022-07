Mercato – Inter, Sanchez apre al Marsiglia: i dettagli (Di venerdì 29 luglio 2022) Alexis Sanchez in uscita dall’Inter Dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ora Alexis Sanchez sembra aver aperto al suo addio all’Inter. La destinazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante cileno sembra orientato ad accettare il Marisglia che si era già fatto avanti nelle settimane precedenti salvo vedere l’offerta rispedita al mittente. “La novità è un’apertura fino a ieri impensabile, quella di Sanchez al Marsiglia. Addirittura in Francia c’è chi ieri ha parlato di accordo in dirittura d’arrivo. All’Inter non risultava, a ieri sera, uno stato d’avanzamento simile dell’affare. Ma che qualche colloquio sia in corso, è ipotesi confermata“. Internazionale corpo (13) fonte foto ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Alexisin uscita dall’Dopo aver rifiutato diverse destinazioni, ora Alexissembra aver aperto al suo addio all’. La destinazione, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante cileno sembra orientato ad accettare il Marisglia che si era già fatto avanti nelle settimane precedenti salvo vedere l’offerta rispedita al mittente. “La novità è un’apertura fino a ieri impensabile, quella dial. Addirittura in Francia c’è chi ieri ha parlato di accordo in dirittura d’arrivo. All’non risultava, a ieri sera, uno stato d’avanzamento simile dell’affare. Ma che qualche colloquio sia in corso, è ipotesi confermata“.nazionale corpo (13) fonte foto ...

