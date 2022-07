L’Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Risultati straordinari nel primo semestre del 2022 per L’Oréal, con vendite per 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto l’azienda cosmetica. Il margine operativo è al 20,4%, con un incremento di 70 punti base. L’azienda registra una forte crescita anche degli utili per azione, a 6,05 euro, che segnano un +30,8%. Da segnalare la crescita a due cifre nelle divisioni selettive, con un’accelerazione rilevante in quella dei Consumer products. crescita a due cifre anche nelle diverse aree, e molto forte nei mercati emergenti. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato di L’Oréal, commenta così i risultati: “L’Oréal ha registrato un’ottima performance nel primo ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 29 luglio 2022) (Adnkronos) – Risultati straordinari nel primodel 2022 per, conper 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto l’azienda cosmetica. Il margine operativo è al 20,4%, con un incremento di 70 punti base. L’azienda registra una forteanche degli utili per azione, a 6,05 euro, che segnano un +30,8%. Da segnalare laa due cifre nelle divisioni selettive, con un’accelerazione rilevante in quella dei Consumer products.a due cifre anche nelle diverse aree, e molto forte nei mercati emergenti. Nicolas Hieronimus, amministratore delegato di, commenta così i risultati: “ha registrato un’ottima performance nel primo ...

lifestyleblogit : L'Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) - - zazoomblog : Ultime Notizie – L’Oréal in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 1836 mld (+135%) - #Ultime #Notizie… - vivereitalia : L'Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) - zazoomblog : Ultime Notizie – L’Oréal in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 1836 mld (+135%) - #Ultime #Notizie… - ledicoladelsud : L’Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) -

L'Oréal, in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 18,36 mld (+13,5%) Risultati straordinari nel primo semestre del 2022 per L'Oréal, con vendite per 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto l'azienda cosmetica. Il margine ... L'Oreal: in I sem utile netto a 3,7 mld (+25,3%), ricavi +20,9% Il colosso della cosmetica L'Oreal ha registrato un utile netto nel primo semestre di 3,7 miliardi di euro, con un aumento del 25,3% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle vendite in tutte le regioni e categorie ... Risultati straordinari nel primodel 2022 per, con vendite per 18,36 miliardi di euro, pari a +13,5% a perimetro costante e a +20,9% sulla base dei dati riportati. Lo rende noto'azienda cosmetica. Il margine ...Il colosso della cosmetica'Oreal ha registrato un utile netto nel primodi 3,7 miliardi di euro, con un aumento del 25,3% rispetto all'anno precedente, grazie all'aumento delle vendite in tutte le regioni e categorie ...