LIVE Tour de France femminile, tappa di oggi in DIRETTA: la fuga conserva 1’10” di vantaggio sul gruppo maglia gialla (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.33 Si inizia nuovamente a salire, e nel gruppo in fuga perde contatto Martina Kock (Team DSM) dopo lo scatto di Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo). 15.30 Ricordiamo che dopo la Route de Mollkirch ci sarà la Cote de Boersch, ultimo GPM di giornata. 15.28 Le fuggitive Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna Henderson, Franziska Koch, Tiffany Cromwell, Ruby Gannon-Roseman, Sandra Alonso, Silke Smulders, Kathrin Hammes, Jesse Vandelbulcke, Joscelin Lowden e Tamara Dronova-Balabolina hanno 1’13” di margine sul gruppo maglia gialla a 33 chilometri dal traguardo. 15.25 Fra pochi chilometri inizierà la salita verso la Route de Mollkirch, dove verranno assegnati 3” di abbuono alla prima che ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.33 Si inizia nuovamente a salire, e nelinperde contatto Martina Kock (Team DSM) dopo lo scatto di Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo). 15.30 Ricordiamo che dopo la Route de Mollkirch ci sarà la Cote de Boersch, ultimo GPM di giornata. 15.28 Le fuggitive Audrey Cordon-Ragot, Sheyla Gutierrez, Christine Majerus, Marie Le Net, Anna Henderson, Franziska Koch, Tiffany Cromwell, Ruby Gannon-Roseman, Sandra Alonso, Silke Smulders, Kathrin Hammes, Jesse Vandelbulcke, Joscelin Lowden e Tamara Dronova-Balabolina hanno 1’13” di margine sula 33 chilometri dal traguardo. 15.25 Fra pochi chilometri inizierà la salita verso la Route de Mollkirch, dove verranno assegnati 3” di abbuono alla prima che ...

