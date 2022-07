Il sindaco di Ardea incontra i cittadini del centro storico del Comitato “Pane e Cultura”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 29 luglio 2022)– Lo scorso 26 luglio 2022, nella sede municipale, ildi, Maurizio Cremonini, hato un gruppo didel, riuniti nelspontaneo “”. “L’incontro è stato particolarmente proficuo e ci siamo fatti carico di alcune problematiche, attivandoci per trovare soluzioni – ha commentato il-. In particolare, è stato stabilito che il prossimo 15 settembre, alle ore 20.00, nell’Aula Consiliare ‘Sandro Pertini’ di via Laurentina, si terrà un’assemblea aperta a tutta la cittadinanza proprio per discutere delle problematiche e del futuro del nostro, con la partecipazione di tecnici ed esperti ...