Il 29 luglio 1954 viene pubblicato “Il Signore degli Anelli” di Tolkien

Il 29 luglio 1954 è avvenuta la prima pubblicazione di quello che sarebbe poi diventato una delle trilogie fantasy di maggior successo non solo nella letteratura di Tolkien, ma anche come trasposizione cinematografica. La narrativa fantasy de "Il Signore degli Anelli" "Il Signore degli Anelli" è un classico che ha ridefinito la narrativa fantasy, immergendola all'interno di un'epoca medievale surreale e magica. Le creature che si scontrano in numerose battaglie tra incantesimi sono l'espressione di una riflessione più profonda della lotta del bene contro il male.

