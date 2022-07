Germania: Pil a crescita zero nel secondo trimestre 2022 (Di venerdì 29 luglio 2022) È in stallo la crescita tedesca: nel secondo trimestre del 2022 il Pil non è cambiato rispetto al trimestre precedente (0,0%). È quello che ha indicato l'istituto di statistica generale Destatis. . 29 ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 29 luglio 2022) È in stallo latedesca: neldelil Pil non è cambiato rispetto alprecedente (0,0%). È quello che ha indicato l'istituto di statistica generale Destatis. . 29 ...

repubblica : Il Pil italiano accelera a +1% nel secondo trimestre. Bene Francia e Spagna, delude la Germania - sole24ore : ?? #Germania a crescita zero, corre la #Spagna. Ecco il quadro del #Pil europeo nel secondo trimestre del 2022:… - LaVeritaWeb : La Bce rivede al ribasso le stime sul Pil dell’area euro (che nel 2022 si fermerà al +2,8%), mentre il carovita arr… - infoiteconomia : Germania: Pil a crescita zero nel secondo trimestre 2022 BERLINO - infoiteconomia : Germania: Pil a crescita zero nel secondo trimestre 2022 -