Consiglio comunale ad Ardea, il Sindaco nomina i primi 5 assessori: ecco chi sono (Di venerdì 29 luglio 2022) Ardea – Durante il Consiglio comunale di giovedì 28 luglio il Sindaco ha comunicato i nomi dei primi cinque componenti della Giunta comunale e che quindi saranno nominati assessori. Si tratta di Alessandro Quartuccio, Simone Centore, Veronica Felici, Gaetano Mastroianni e Anna Lucia Estero. Le deleghe verranno rese note a breve, così come nei prossimi giorni sarà anche completato l’esecutivo con gli ulteriori due assessori. “La scelta degli assessori è ricaduta per larghissima parte su persone del territorio di Ardea – ha spiegato il Sindaco -. Persone preparate e che si metteranno a disposizione per il bene della nostra città. Prendo impegno a completare la Giunta entro pochi ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 29 luglio 2022)– Durante ildi giovedì 28 luglio ilha comunicato i nomi deicinque componenti della Giuntae che quindi sarannoti. Si tratta di Alessandro Quartuccio, Simone Centore, Veronica Felici, Gaetano Mastroianni e Anna Lucia Estero. Le deleghe verranno rese note a breve, così come nei prossimi giorni sarà anche completato l’esecutivo con gli ulteriori due. “La scelta degliè ricaduta per larghissima parte su persone del territorio di– ha spiegato il-. Persone preparate e che si metteranno a disposizione per il bene della nostra città. Prendo impegno a completare la Giunta entro pochi ...

