Calciomercato Sampdoria: arriva lo svincolato Djuricic (Di venerdì 29 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: è tutto fatto per il passaggio di Djuricic ai blucerchiati, dopo che si è svincolato dal Sassuolo La Sampdoria ha raggiunto un accordo con Filip Djuricic. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il fantasista serbo si trasferirà in blucerchiato dopo essersi svincolato lo scorso primo luglio dal Sassuolo. Per lui, contratto biennale con opzione per un altro anno. Djuricic ritroverà così Marco Giampaolo durante la sua seconda esperienza in maglia blucerchiata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha battuto in extremis la concorrenza della Salernitana, da tempo sulle tracce del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 29 luglio 2022): è tutto fatto per il passaggio diai blucerchiati, dopo che si èdal Sassuolo Laha raggiunto un accordo con Filip. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il fantasista serbo si trasferirà in blucerchiato dopo essersilo scorso primo luglio dal Sassuolo. Per lui, contratto biennale con opzione per un altro anno.ritroverà così Marco Giampaolo durante la sua seconda esperienza in maglia blucerchiata. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha battuto in extremis la concorrenza della Salernitana, da tempo sulle tracce del calciatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

