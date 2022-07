Brasile | Lula mantiene ampio vantaggio su Bolsonaro | 18 punti

zazamir : Bolsonaro è il miglior presidente che il Brasile abbia mai visto! Siamo orgogliosi di lui! Onesto, patriota, difend… - AnaliaGoffi : RT @eguanella: BRASILE Nuovo sondaggio a due mesi e una settimana dal voto presidenziale; Lula 47%, Bolsonaro 29%.#Brasil2022 - mamactas : RT @eguanella: BRASILE Nuovo sondaggio a due mesi e una settimana dal voto presidenziale; Lula 47%, Bolsonaro 29%.#Brasil2022 - eguanella : BRASILE Nuovo sondaggio a due mesi e una settimana dal voto presidenziale; Lula 47%, Bolsonaro 29%.#Brasil2022 - Ninobuenaventur : RT @APerezGallo: #Thread | In #Brasile si andrà a votare il 2 ottobre, esattamente una settimana dopo le elezioni italiane. La posta in gio… -

Datafolha sottolinea tuttavia che il presidente di estrema destra ha guadagnato tre punti in un mese tra gli elettori più poveri (54% per, 23% per Bolsonaro) e sei punti tra le donne (46% per ...In, il candidato di centro - sinistra Luiz Inácioda Silva è il favorito per le elezioni autunnali, ma il presidente in carica Jair Bolsonaro sta riducendo il distacco. Oltre a queste ...Roma, 29 lug. (askanews) - L'ex presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva mantiene un ampio vantaggio di 18 punti sull'attuale capo di ...Brasilia, 28 lug (Prensa Latina) L'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha promesso oggi che in un futuro governo ricostruirà il sistema della scienza, della tecnologia e dell'innovazione e collegh ...