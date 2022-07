Ammortizzatori sociali 2022 a Bergamo | Cisl | “Preoccupa il futuro”

(Di venerdì 29 luglio 2022) “Con oltre 4 milioni di ore autorizzate nel primo semestre, si evidenzia un trend che con gradualità si sta avvicinando ai numeri di pre-pandemia e relativi al 2019 con 1,6 milioni di ore autorizzate – commenta Danilo Mazzola, segretario provinciale-. Il confronto con l’anno 2019 fissa una fotografia decisamente più reale rispetto ai numeri del 2020 (54 milioni di ore) e 2021 (31 milioni di ore) sempre al primo semestre. Nelraddoppiano le ore di cassa ordinaria e si triplicano le ore di cassa speciale (rispetto al 2019) e con la cassa in deroga in via di esaurimento seppur con livelli ancora superiori rispetto al 2019. Ilci presenta una situazione decisamente ridimensionata rispetto al 2020 e 2021, ma che va monitorata con attenzione in quanto ancora superiore ai dati del ...

MaurizioVoltini : RT @dm_gaetano: @durezzadelviver La verità è che il PD mentre si introducono piccoli ammortizzatori sociali aumenta i requisiti x l accesso… - soteros1 : RT @dm_gaetano: @durezzadelviver La verità è che il PD mentre si introducono piccoli ammortizzatori sociali aumenta i requisiti x l accesso… - MinutemanItaly : RT @dm_gaetano: @durezzadelviver La verità è che il PD mentre si introducono piccoli ammortizzatori sociali aumenta i requisiti x l accesso… - GPastanella : Passaggio da #Inpgi a #Inps: gestione degli ammortizzatori sociali - dm_gaetano : @durezzadelviver La verità è che il PD mentre si introducono piccoli ammortizzatori sociali aumenta i requisiti x l… -

Nell'arco di piano non possono essere usati altri. La Fistel Cisl, spiega Alessandro Faraoni, segretario generale del sindacato, "pur non condividendo il piano industriale di ...... in materia di riduzione del cuneo fiscale e contributivo sul costo del lavoro, di compiuta applicazione di un principio di bonus malus per la contribuzione dei nuovi- più ...MONTECALVO IN FOGLIA - Scompare la fabbrica delle fiabe con le sue botteghe emozionali. Dopo 40 anni d’attività, Francesco Bartolucci, il mastro Geppetto del Montefeltro, chiude la ..."Sappiamo anche che Venator intende portare avanti un piano di riduzione del 25% degli organici da ora a tutto il 2023" ...