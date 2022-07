“Aiuto” | inaspettato appello di Antonella Clerici | cos’è successo in queste ore

blanchvrdxox : nel frattempo ti direi di continuare a scrivere a questa persona, almeno fin quando non riuscirai a chiedere aiuto… - secesecs : @_heresallie AIUTO, veramente. Molto cuoriosa di vedere come risponderà Cagliari perché è tutto molto inaspettato - zirudela : @latervm @gparagone @distefanoTW @MarcoRizzoPC Capito tutto proprio.. Letta vi ringrazia per questo aiuto inaspettato - ILookToWhit_ : @vldnrc Ma immagino ahaha aiuto, totalmente inaspettato! Che cuore ???????????? - dichiardiluna : e anche la serata di oggi finale inaspettato con io che aiuto mia sorella a sboccare -

... torinese , ha consegnato una lettera firmata dove spiegava di aver agito 'per dare un... assistente alla direzione commerciale - perché. Come li userò Per una vacanza'. 'Nessuno ...... torinese, ha consegnato una lettera firmata dove spiegava di aver agito "per dare un... assistente alla direzione commerciale - perché. Come li userò Per una vacanza". "Nessuno ...In queste ore è spuntata una richiesta inaspettata di aiuto da parte di Antonella Clerici. Andiamo quindi a vedere l'appello della presentatrice.Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'1 al 5 agosto Lara farà una proposta azzardata a Marina per uscire dalla vita di Roberto ...