Wijnaldum alla Roma, è fatta! (Di giovedì 28 luglio 2022) AS Roma. Un’altra giornata frenetica, a dir poco, tra smentite, indiscrezioni e sussurri. Nonostante ciò, però, tra un’affermazione di troppo e l’altra, arriva anche una ragionevole certezza che continua a ”fomentare” la tifoseria giallorossa della Capitale: Georginio Wijnaldum giocherà nella Roma, grazie all’intervento diretto di Dan Friedkin che ha chiesto all’amico presidente Al-Khelaifi di liberare il giocatore. Il sogno continua… Wijnaldum alla Roma: gli ostacoli da superare Tuttavia, la trattativa con il Psg però non è ancora chiusa ed è in mano a due manager portoghesi: si tratta di Luis Campos e Tiago Pinto, che stanno lavorando per limare le distanze e portare l’affare in porto. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalle sale stampa, le parti hanno concordato la formula ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) AS. Un’altra giornata frenetica, a dir poco, tra smentite, indiscrezioni e sussurri. Nonostante ciò, però, tra un’affermazione di troppo e l’altra, arriva anche una ragionevole certezza che continua a ”fomentare” la tifoseria giallorossa della Capitale: Georginiogiocherà nella, grazie all’intervento diretto di Dan Friedkin che ha chiesto all’amico presidente Al-Khelaifi di liberare il giocatore. Il sogno continua…: gli ostacoli da superare Tuttavia, la trattativa con il Psg però non è ancora chiusa ed è in mano a due manager portoghesi: si tratta di Luis Campos e Tiago Pinto, che stanno lavorando per limare le distanze e portare l’affare in porto. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate dalle sale stampa, le parti hanno concordato la formula ...

luigidv : RT @DanieleGianca: Roma-Wijnaldum ci siamo Per le firme mancherebbero solo l’assegnazione dello scudetto del 1915 alla Lazio e Zaniolo in p… - CorriereCitta : Wijnaldum alla Roma, è fatta! - infoitsport : Wijnaldum vicinissimo alla Roma, resta il problema stipendio (guadagna 9 milioni) - infoitsport : Wijnaldum sempre più vicino alla Roma: il club alza la proposta sull'ingaggio per il prestito - GiorgioGigante : Stasera non siete pronti alla foto di #Wijnaldum messa da @angelomangiante e alla ? di @DiMarzio -