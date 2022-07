Vomero, 3 rapine in pochi giorni: arrestato 17enne (Di giovedì 28 luglio 2022) Il 17enne avrebbe messo a segno tre rapine nel quartiere Vomero, nel corso delle quali, coltello alla mano, si sarebbe fatto consegnare denaro e telefoni cellulari da giovani vittime. Nella giornata odierna i Carabinieri di Napoli Vomero hanno dato esecuzione al collocamento in comunità nei confronti di un 17enne napoletano, a carico del quale è Leggi su 2anews (Di giovedì 28 luglio 2022) Ilavrebbe messo a segno trenel quartiere, nel corso delle quali, coltello alla mano, si sarebbe fatto consegnare denaro e telefoni cellulari da giovani vittime. Nella giornata odierna i Carabinieri di Napolihanno dato esecuzione al collocamento in comunità nei confronti di unnapoletano, a carico del quale è

puntomagazine : Avrebbe commesso tre rapine in pochi giorni armato di coltello, un indagato 17enne finisce in comunità - #news… - rep_napoli : Vomero, 17enne compie tre rapine violente ai danni di coetanei: arrestato [aggiornamento delle 09:06] - ilDifforme : Protagonista di tre rapine al Vomero tra il 30 giugno ed il 6 luglio. Modus operandi: coltello, rapina e fuga in mo… - rep_napoli : Vomero, 17enne compie tre rapine violente ai danni di coetanei: arrestato [aggiornamento delle 09:05] - fattidinapoli : Napoli: Carabinieri arrestano 17enne responsabile di 3 rapine in pochi giorni al Vomero - -