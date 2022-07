TS – Lozano non basta a Spalletti. Balotelli in gol dal dischetto (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 00:41:31 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: CASTEL DI SANGRO – Finisce con uno spettacolare 2-2 l’amichevole a Castel di Sangro tra Napoli e Adana Demirspor. Buona prestazione degli azzurri di Luciano Spalletti che, davanti al neo acquisto Kim, in tribuna per seguire la partita dei suoi nuovi compagni, trovano un pari piuttosto rocambolesco contro i turchi allenati da Vincenzo Montella. In grande spolvero Osimhen, tra i migliori in campo nonostante abbia giocato solo i primi 45?. L’attaccante nigeriano è sembrato già in formato campionato. Succede tutto nella ripresa, con Lozano che la sblocca in apertura. I turchi, però, la ribaltano grazie a due caldi di rigore trasformati di Balotelli, entrato nel secondo tempo, e Sari. Nell’ultima azione ecco il definitivo 2-2: tiro cross ancora di ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 28 luglio 2022) 2022-07-28 00:41:31 Calciomercato, dalla redazione piemontese di Tuttosport: CASTEL DI SANGRO – Finisce con uno spettacolare 2-2 l’amichevole a Castel di Sangro tra Napoli e Adana Demirspor. Buona prestazione degli azzurri di Lucianoche, davanti al neo acquisto Kim, in tribuna per seguire la partita dei suoi nuovi compagni, trovano un pari piuttosto rocambolesco contro i turchi allenati da Vincenzo Montella. In grande spolvero Osimhen, tra i migliori in campo nonostante abbia giocato solo i primi 45?. L’attaccante nigeriano è sembrato già in formato campionato. Succede tutto nella ripresa, conche la sblocca in apertura. I turchi, però, la ribaltano grazie a due caldi di rigore trasformati di, entrato nel secondo tempo, e Sari. Nell’ultima azione ecco il definitivo 2-2: tiro cross ancora di ...

