Tensione nello Stretto di Taiwan per la possibile visita di Nancy Pelosi (Di giovedì 28 luglio 2022) La diffusione della notizia che Nancy Pelosi, presidente della Camera dei Rappresentanti del Congresso statunitense, si recherà in visita a Taipei il mese prossimo, ha esacerbato le tensioni nell’area dello Stretto di Taiwan. La Cina ha aspramente condannato questa possibilità sia attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijiang, sia per voce di Tan InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 28 luglio 2022) La diffusione della notizia che, presidente della Camera dei Rappresentanti del Congresso statunitense, si recherà ina Taipei il mese prossimo, ha esacerbato le tensioni nell’area dellodi. La Cina ha aspramente condannato questa possibilità sia attraverso il portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijiang, sia per voce di Tan InsideOver.

SereJules : @TandiRi Si io nello specifico stringevo. Dolori e incubi. Ora, lo stress resta e lo sento eh però il bite allenta la tensione - WGladiator4 : RT @_lasilviaaa: Ragazzi la tensione tra Lewis e Max ogni volta che stanno nello stesso spazio tempo manco quella tra due ex che si sono la… - DeckerstarFeels : RT @_lasilviaaa: Ragazzi la tensione tra Lewis e Max ogni volta che stanno nello stesso spazio tempo manco quella tra due ex che si sono la… - _lasilviaaa : Ragazzi la tensione tra Lewis e Max ogni volta che stanno nello stesso spazio tempo manco quella tra due ex che si… - svnshinematt_ : nello spot lei letteralmente gli dà uno schiaffo perché lui prova a molestarla ma di che tensione sessuale parliamo? -