(Di giovedì 28 luglio 2022) Docce fredde nelle piscine comunali e nei palazzetti dello sport. E’ questa una delle prime misure approvate in Germania per ridurre il consumo energetico. Oggi, 28 luglio, ladi Hannover ha annunciato la chiusura dell’acquanelle sedi sportive per risparmiare almeno il 15% del consumo energetico e affrontare al meglio lascaturita dal taglio delle forniture dalla Russia. Le misure non si fermano qui: le fontane pubbliche verranno spente, gli edifici municipali potranno godere del rismento solo dall’1 ottobre a 31 marzo e non oltre i 20°C e verranno vietati i condizionatori mobili. «La situazione è imprevedibile», ha commentato il sindaco della, Belit Onay, citato dal Guardian. «Ogni kilowattora conta – ha spiegato – e la protezione delle infrastrutture critiche deve ...