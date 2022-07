Sorrento, rissa dentro e fuori al locale: chiuso per 15 giorni (Di giovedì 28 luglio 2022) Sorrento. locale chiuso per 15 giorni a seguito di una furibonda rissa. E’ la decisione del Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di Sorrento, a seguito di una zuffa scoppiata tra sei persone all’esterno di un locale. La sospensione per 15 giorni delle attività di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nonché L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 28 luglio 2022)per 15a seguito di una furibonda. E’ la decisione del Questore di Napoli, su proposta della Compagnia Carabinieri di, a seguito di una zuffa scoppiata tra sei persone all’esterno di un. La sospensione per 15delle attività di intrattenimenti danzanti e spettacoli di arte varia nonché L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

