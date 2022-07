Niente Parità di Genere nel Linguaggio Istituzionale: Scoppia La Polemica (Di giovedì 28 luglio 2022) La modifica proposta dal Movimento 5 Stelle riguardo la Parità di Genere nel Linguaggio Istituzionale al Senato è stata respinta. L’esito delle votazioni ha scatenato numerose polemiche. La presidente Casellati ... Leggi su youreduaction (Di giovedì 28 luglio 2022) La modifica proposta dal Movimento 5 Stelle riguardo ladinelal Senato è stata respinta. L’esito delle votazioni ha scatenato numerose polemiche. La presidente Casellati ...

Vitali2Lori : @SimonaMalpezzi Da donna della parità di genere non me ne frega niente...non sono questi i problemi del paese ...e… - cesco_o : @Marcellina82 @ComGrazia @Giorgiolaporta Niente, non ce la facciamo. Oggi abbiamo meno della metà dell'incidenza de… - Maurizincazzato : RT @cinziaspoletini: @elio_vito Oggi il senato non si è reso ridicolo con un emendamento che con la parità non c’entra niente ridicoli - cinziaspoletini : @elio_vito Oggi il senato non si è reso ridicolo con un emendamento che con la parità non c’entra niente ridicoli - citidzenx : @ceciliadelia Quella roba non c’entra niente con la parità. È semplicemente una grandissima buffonata. -