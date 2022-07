Napoli, rapine a coetanei con un coltello: arrestato 17enne (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Un ragazzo di 17 anni è stato arrestato con l'accusa di aver commesso rapine armato di coltello a suoi coetanei e ragazzi più piccoli. I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) commenta Un ragazzo di 17 anni è statocon l'accusa di aver commessoarmato dia suoie ragazzi più piccoli. I carabinieri hanno dato esecuzione a una misura di ...

