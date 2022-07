Mercedesz Henger confessa in che rapporti è con Edoardo Tavassi

Leggi su biccy

(Di giovedì 28 luglio 2022) È passato esattamente un mese dalla fine della sedicesima edizione de L’Isola dei Famosi e quella che sarebbe dovuta essere una grande storia d’amore vissuta lontano dalle telecamere si è rivelata essere un nulla di fatto.ed, infatti, ad oggi non hanno nessun tipo di rapporto. Si vogliono bene, ogni tanto si sentono, ma – cometo dasu Instagram – “per il momento abbiamo entrambi altre cose per la testa”. “Volevo dire una cosa su Edo: mi fa piacere che siate così interessati a cosa succede tra noi, ma purtroppo devo dirvi che non sapendolo neanche noi cosa sta succedendo o cosa succederà, le nostre risposte approssimative non vi soddisferanno mai. Purtroppo io adesso ho altro a cui pensare (ciò non significa come mi accusate voi che ...