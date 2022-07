Lory Del Santo e Marco Cucolo | retroscena inaspettato | “È successo prima che partisse”

(Di giovedì 28 luglio 2022) A distanza da mesi dalla partecipazione all’Isola dei Famosi spunta l’ennesimosuDelUna coppia molto particolare fatta di alta e bassi, ma fin qui si sono sempre amati e rispettati: i due ex naufraghi tornano a far parlare di loro con un nuovo aneddoto. A raccontarlo è il L'articolo proviene da Inews24.it.

Marco Cucolo svela un retroscena hot: 'Prima cheandasse in California' Marco Cucolo eSanto si sono chiariti. Durante l'esperienza dell'Isola dei Famosi, la naufraga aveva puntato il dito contro il compagno accusandolo di non averla difesa dagli altri compagni di avventura...... non facendo mistero che si sono chiariti a telecamere spente: Il giovane ha poi confessato che ritrovarsi con la sua compagna è stato bello: 'Veramente intenso...'Santo, il suo compagno lo ...Marco Cucolo ha chiarito con Lory Del Santo. Il naufrago dell'Isola dei Famosi ha svelato al Settimanale Nuovo un retroscena ...Marco Cucolo viene allo scoperto: "Con la mia compagna ci siamo chiariti" Oggi l'ex naufrago dell'Isola dei Famosi ha rilasciato una lunga intervista ...