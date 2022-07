Inter, Inzaghi: “Lavoriamo per tornare sul tetto d’Italia” (Di giovedì 28 luglio 2022) Inter Inzaghi- L’Inter continua il suo ritiro precampionato in vista dei prossimi impegni in amichevole. Lavoro forzato e schemi dai piazzati per gli uomini di Inzaghi, che vogliono tornare al top dopo la sconfitta per 1-0 con il Lens. Simone Inzaghi, mister dell’Inter, è stato Intervistato ai microfoni di Dazn, parlando di vari argomenti legati ai prossimi obbiettivi stagionali e riguardo alla presidenza Zhang. Ecco di seguito, le parole del mister ex Lazio: Sui prossimi obbiettivi: “Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 28 luglio 2022)- L’continua il suo ritiro precampionato in vista dei prossimi impegni in amichevole. Lavoro forzato e schemi dai piazzati per gli uomini di, che voglionoal top dopo la sconfitta per 1-0 con il Lens. Simone, mister dell’, è statovistato ai microfoni di Dazn, parlando di vari argomenti legati ai prossimi obbiettivi stagionali e riguardo alla presidenza Zhang. Ecco di seguito, le parole del mister ex Lazio: Sui prossimi obbiettivi: “Parlare di rivincita non direi, avrei messo una firma grandissima per la stagione che abbiamo fatto lo scorso anno. Abbiamo fatto molto molto bene, abbiamo giocato un gran calcio per gran parte della stagione. Per farla diventare una stagione stratosferica è mancato lo ...

