Insegnanti religione cattolica: riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo in caso di immissione in ruolo nella secondaria. Sentenza (Di giovedì 28 luglio 2022) Ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria, deve essere considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo. Analogo criterio è operativo pure per gli Insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria. Lo ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 20 luglio 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 28 luglio 2022) Ai fini della determinazione dell'anzianità dio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'inanche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola, deve essere considerato ilo non diprestato prima dell'in. Analogo criterio è operativo pure per glidiquanto alo svolto presso la scuola materna prima del passaggio inscuola. Lo ha statuito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite il 20 luglio 2022. L'articolo .

