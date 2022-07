Imu | un escamotage legale per non pagarla del tutto

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’Imu, la tassa municipale sugli immobili, deve essere pagata due volte l’anno. In alcuni casi sono previste riduzioni Molte persone ambiscono a non pagare l’Imu. L’imposta sugli immobili a fine anno pesa notevolmente sull’esborso fiscale. Generalmente viene corrisposta a giugno ed a dicembre. Per il 2022 la scadenza è il 16. Se si supera tale L'articolo proviene da Consumatore.com.

Donna Moderna

...separati o residenti in Comuni diversi Attenzione alle coppie separate o che figurano residenti in Comuni diversi (una cui molti hanno fatto ricorso negli anni per evitare di pagare l'...In particolare, attenzione all'sulla seconda casa tra moglie e marito perché alcunidel passato oggi non sono più possibili. Chi paga e chi non paga l'nel 2022 Partiamo dicendo ... Scadenze fiscali a giugno: Imu, bonus da 200 euro e canone Rai