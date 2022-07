Fresco | pratico e versatile | è il look da indossare tutto il giorno in vacanza

Leggi su amica

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il caldo continua a non darci tregua. Ma non azzera la voglia dioutfit di tendenza e che ci facciano sentire bene. In poche paroleciò che serve in questo momento dell’anno: freschezza, praticità e versatilità senza rinunciare a essere chic.Come quello che mixa top monospalla e bermuda. Con l’aggiunta di qualche accessorio dalla stessa filosofia. Niente di più semplice. Top monospalla e bermuda: in nero per Melis Ekrem, ma declinabile anche in tante altre tinte neutre chiare perfette per l’estate. Come replicare ilA insegnarci a costruire l’outfit top monospalla e bermuda in maniera perfetta, stavolta, è l’influencer cipriota trapiantata a Londra Melis Ekrem. Il suoeasy chic puntasul nero, colore simbolo di eleganza, e sul suo contrasto grafico sulla pelle. Oltre ...