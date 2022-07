Festival di Sanremo, una star racconta il suo problema: “Soffro di un disturbo compulsivo” (Di giovedì 28 luglio 2022) . Un segreto tenuto nascosto fino ad oggi Arisa è sicuramente una delle voci più belle del panorama musicale italiano ma nel corso degli anni si è cimentata anche nel mondo della televisione come opinionista, concorrente in vari talent show come Ballando L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) . Un segreto tenuto nascosto fino ad oggi Arisa è sicuramente una delle voci più belle del panorama musicale italiano ma nel corso degli anni si è cimentata anche nel mondo della televisione come opinionista, concorrente in vari talent show come Ballando L'articolo proviene da Inews24.it.

alfonsocarfora1 : Ansia per Ermal Meta. Il vincitore del Festival di Sanremo 2018 attraverso alcune storie pubblicate sui suoi canali… - 100Cleofe : #Techetechete Pierfrancesco Favino lo avevo un po' snobbato . Quando però l'ho visto esibirsi ad un festival di San… - langfei_shijian : #Techetechete @pfavino semplicemente il miglior valletto/coconduttore/intrattenitore del festival di Sanremo - lattuga99 : Oddio quanto ho amato questo mashup di Favino in quel Festival di Sanremo ?? #Techetechete - Maximo25188 : RT @francescoitaly: Ha detto #calenda che se #amadeus non se la sente lo presenta lui il festival di Sanremo -