F1 | i piloti omaggiano Vettel Ricciardo | “Mi mancherà” | Bottas | “Una bella persona”

(Di giovedì 28 luglio 2022) “Per certi versi è triste,va via e perdiamo una leggenda. E’ stato un privilegio averlo al mio fianco in Red Bull. Sono triste ma anche felice perché inizia un altro capitolo per lui. Guardarlo lavorare è sempre stato interessante, sa essere diretto, determinato. Cima gli auguro il meglio. Un ricordo? Che è sempre stato sul pezzo”. Così Danielomaggia Sebastian, che ha annunciato oggi il suo ritiro dalla Formula 1 a fine stagione. Esi unisce al coro: “è stato un rivale sempre piacevole con cui correre. C’è sempre stato rispetto, duro ma corretto. Una, uno di quelli che non ha paura di dire la sua”. SportFace.