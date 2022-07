Colloquio telefonico Xi-Biden. Cina: “Chi gioca con il fuoco si brucia”. Usa: non sostengono indipendenza Taiwan (Di giovedì 28 luglio 2022) Un Colloquio telefonico "schietto" di oltre due ore ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunyin. Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano hanno avuto oggi "uno scambio sui rapporti bilaterali e su questioni di reciproco interesse". La telefonata è iniziata alle 8.33 e si è conclusa alle 10.50 ora di Washington. Si tratta di una telefonata importante e attesa, la quinta da quando Biden è salito alla Casa Bianca. Il Colloquio arriva infatti dopo i momenti di tensione provocati dall'annuncio del viaggio a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi. Infatti non sono mancati i momenti "caldi" nel corso della telefonata. La Cina ha avvertito gli Stati Uniti che "chi gioca con il fuoco si brucia", ribadendo che non ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 28 luglio 2022) Un"schietto" di oltre due ore ha riferito la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunyin. Il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo americano hanno avuto oggi "uno scambio sui rapporti bilaterali e su questioni di reciproco interesse". La telefonata è iniziata alle 8.33 e si è conclusa alle 10.50 ora di Washington. Si tratta di una telefonata importante e attesa, la quinta da quandoè salito alla Casa Bianca. Ilarriva infatti dopo i momenti di tensione provocati dall'annuncio del viaggio a Taipei della speaker della Camera Nancy Pelosi. Infatti non sono mancati i momenti "caldi" nel corso della telefonata. Laha avvertito gli Stati Uniti che "chicon ilsi", ribadendo che non ...

